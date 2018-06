"Nu e o femeie, e un monstru, vreau sa ma uit in ochii acestui monstru". Marturiile moldovencei de 25 de ani, care si-a gasit fetita moarta, intr-o gradinita din Israel, dupa ce ar fi fost ucisa de o educatoare - VIDEO

IN CURAND VIDEO.

Dorina, mama fetitei: "Cel care a facut acest lucru cu fata mea, nu este un om, dar un adevarat monstru. Eu vreau ca ea sa-si petreaca tot restul vietii in inchisoare si sa simta tot ceea ce simt eu acum. Vreau sa ma uit in ochii acelui monstru, care a ridicat mana la copilul meu. Eu stiu ca copiii sunt cea mai mare bogatie in Israel. Ii implor pe toti parintii sa aiba grija de copiii lor."

Femeia spune ca nu s-a uitat la inregistrarile de pe camerele video, pentru ca nu are puteri sa faca acest lucru. "Posibil ca ma voi uita peste cateva zile, dar nu acum."

Cei doi soti spun ca si-au inmormantat fiica in Republica Moldova.

Tragedie intr-o familie de moldoveni, stabilita in Israel. Fetita lor de numai un an a fost gasita fara suflare la gradinita, la data de 16 mai. Se presupune ca micuta a fost maltratata de educatoarea, in grija careia a fost lasata, fapt care a dus la decesul acesteia.