Nu existau motive de a scumpi benzina si motorina, sustin expertii. Leul a crescut fata de dolar, iar petrolul nu s-a scumpit la bursele international. Reactia ANRE - VIDEO

Soferii cred ca pretul la carburanti nu ar trebui modificat atat de des, iar noua formula de calcul aplicata de ANRE este neclara.

”Mai bine era jumatate de an...”

”Spun asa afacem asa, stii zici ceva si pe urma cauti alt serviciu...”

Oxana GORUN, REPORTER PRO TV: ”De ieri pana azi benzina s-a scumpit cu 24 de bani. Adica, daca ati fi facut plinul ieri, in medie ati fi economisit 10 lei. Desi diferenta nu este prea mare, totusi expertii spun ca scumpirea este nejustificata. ”

Sveatoslav MIHALACHE, EXPERT ECONOMIC: ”Acum un an expertii au antentionat ca preturile stabilit de anre nu pot fi credibile in principiu lipsesc elemente de verificare, preturile pe piata internationala raman intr-un coridor foarte ingust, dolar fata este in scadere, aici apare o suspiciune in decizia ANRE de majorare a tarifului, menina si motorina.. ”

Pe de alta parte, ANRE are o explicatie. De dimineata, toate companiile au afisat preturi mai mari la panou. Astfel, pretul unui litru de benzina nu trebuie sa depaseasca 17 lei si 14 bani. Motorina s-a scumpit cu 29 de bani si a ajuns pana la 14 lei si 69 de bani. Noile preturi vor fi valabile pana pe 13 iunie.