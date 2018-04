Nu-l mai arunca. Ce poti face cu uleiul dupa ce il folosesti la gatit. Cu un simplu apel telefonic, reprezentantii unei firme de la noi vin in orice colt al tarii pentru a colecta uleiul alimentar uzat - VIDEO

Cu un simplu apel telefonic, firma vine in orice colt al tarii pentru a colecta uleiul alimentar uzat. Anatolie Marcoci este managerul unui restaurant din Chisinau. Spune ca pana nu demult, uleiul, ramas dupa pregatirea bucatelor, era aruncat in chiuveta cu celelalte deseuri. Acum, localul nu mai are probleme cu tevile infundate, in conditile in care saptamanal peste 10 litri de ulei ars se adunau in bucatarie.

Anatolie MARCOCI, MANAGER RESTAURANT: „Cu majoritatea rezidurilor pleaca si uleiul respectiv. Am acceptat din punct de vedere ecologic si pentru sanatatea populatiei sa-l depozitam. Este un plus pentru sanatate, mediu.”

Silviu Malovata conduce companie care colecteaza uleiul folosit, unica de acest fel din tara noastra. Barbatul a fost stabilit in Italia ani la rand. Acolo a vazut cum europenii fac bani din deseuri. A decis sa ia un exemplu, asa ca intors acasa, a pus pe roate o afacere din care beneficii are mai mult natura, decat propriul buzunar, spune barbatul.

Silviu MALOVATA, DIRECTOR COMPANIE DE COLECTARE: „Am studiat piata in Moldova la uleiul dat si am decis sa incepem sa promovam ideea respectiva.”

Uleiul alimentar uzat este singurul deseu care la moment se colecteaza gratuit. Cu toate acestea, multi dintre patronii de localuri nu doar ca nu cunosc legislatia, dar vor sa primeasca bani in schimbul uleiului oferit, care, de obicei, ajunge in canalizare.

Silviu MALOVATA, DIRECTOR COMPANIE DE COLECTARE06: „90% din start intrebarea este ce le oferim noi lor. Eu le raspund ca compania ofera serviciile gratuit. Proprietarul se elibereaza de probleme la capitolul deseu.”

Odata colectat, uleiul trece printr-un intreg proces de prelucare. Mai intai se toarna intr-o sita speciala unde se separa de reziduri.

Silviu MALOVATA, DIRECTOR COMPANIE DE COLECTARE: „Poti sa gasesti si prouse alimentare, tot ce-ti doresti. Dupa il pompam cu pompa respectiva.”

Pentru a exporta are nevoie de o cantitate de cel putin 25 de mii de litri de ulei. Se exporta in tari dezvoltate precum Germania, Italia sau Austria. De reciclat in Moldova, nici vorba nu poate fi, cel putin deocamdata.

Silviu MALOVATA, DIRECTOR COMPANIE DE COLECTARE: „Exportul va fie catre UE. Au tehnologii si posibilitati de procesare.”

Pana acum barbatul a investit mult in afacere. Banii pentru transport si chirie pentru depozit ii scoate din buzunarul sau - circa 22 mii de lei lunar. Daca l-ar exporta, pentru un litru de ulei reciclat i s-ar oferi 55 de centi. Chiar si asa, Silviu Malovata are planuri mari de viitor.

Silviu MALOVATA, DIRECTOR COMPANIE DE COLECTARE: ”Avem intentia sa amplasam trei cisterne. Are nevoie in interior sa aiba o serpantina care sa incalzeasca uleiul dat. Am gasit la pretul de 1.500 de euro cisterna. In total costruile se ridica pest 50 de mii de euro.”

Colecteaza ulei nu doar din restaurante, dar si de la persoane fizice. Recent, administratorul unui bloc i-a solicitat serviciile.

Silviu MALOVATA, DIRECTOR COMPANIE DE COLECTARE: ”O asociatie de locatari, unde urmeaza sa le ofer recipiente pentru colectare si locatarii sa colectese sa preluam deseul dat.”

Acest peisaj inspaimanta imaginatia oricarui ecologist. Asta in conditiile in care un litru aruncat la canalizare polueaza un milion de liri de apa, ceea ce reprezinta necesarul de lichid pe care o bea un adult timp de 14 ani. Daca ajunge intr-un lac, omoara pestii si plantele. In schimb, din uleiul reciclat se produce biodiesel, creme, sapunuri sau lumanari.