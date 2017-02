Nu mai avem loc in cimitirele din Chisinau. Cei de la Servicii funerare cer extinderea terenurilor sau refolosirea spatiilor deja ocupate. Reactia autoritatilor - VIDEO

Din cele 11 cimitire aflate in gestiunea municipalitatii, doar "Sfantul Lazar" ar mai putea fi extins. Autoritatile mizeaza pe 50 de hectare noi, care ar putea fi luate inclusiv din contul unui teren ce apartine comunei Gratiesti.

Ludmila BOTAN, SEF I.M."COMBINATUL SERVICII FUNERARE": "Am ajuns practic cu mormantarile la hotar. Am solicitat permisiunea de extindere de la hotarul nostru pana la hotarul cimitirului nemtesc si in spatele cimitirului nemtesc pana la padurea din Gratiesti."

Primarul din Gratiesti, ajuns edil in 2015, spune ca negocierile la acest subiect au inceput inca de pe vremea predecesorului sau. Este vorba de 30 de hectare care ar putea fi date in folosinta municipalitatii.

Victor MARDARE, PRIMAR COMUNA GRATIESTI: "Normal ca comunitatea ceva o sa ceara in schimb la terenurile astea, existand foarte multe probleme de rezolvat la capitolul apeduct, canalizare."

"Vrem sa ne aderam Europei, inseamna ca trebuie si sa luam si niste formule care sa ne fie mai convenabile. In acelasi mormant se ingroapa mama, tata, fiul, fiica, nu e nimic strasnic din asta."

"Trebuie sa incapa toti si vii si morti. Unde sa ii punem pe cei morti, sa ii tinem acasa sau ce?"

In prezent, in cimitirul "Sfantul Lazar" mai exista doar 500 de locuri libere.

Pavel ENI, DIRECTOR CIMITIRUL "SFANTUL LAZAR": "Ne ajunge, eu sper ca pentru vreo jumatate de an o sa ne ajunga."

Asta in conditiile in care aproape 20 de mii de morminte sunt deja puse de-o parte. 4000 de lei costa rezervarea unui loc de veci. Solutia in cazul celorlalte cimitire ar fi refolosirea spatiului.

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: "Mai bine de doua treimi din cimitiul evreiesc sta in paragina, iar mormintele nu ar fi fost vizitate de cineva de ani buni . Autorităţile vor sa reutilizeze acest teren, mai exact sa faca loc pentru noi morminte. S-ar elibera astfel aproape 9 ha. Pentru asta însă e nevoie de acordul comunităţii evreieşti si al ravinului- conducatorul lor religios."

Victor AVRAM, ADMINISTRATORUL CIMITIRULUI EVREIESC DIN CHISINAU: "Daca crestineste se vor reinhuma undeva, aici o sa apara locuri mii,mii, zeci de mii de locuri."

Autoritatile se impiedica insa de... pietrele funerare.

Ludmila BOTAN, SEF I.M."COMBINATUL SERVICII FUNERARE": "Nu este clar mecanismul. Ce facem cu piatra funerara. Ea trebuie demontata si evacuata undeva."

Maria ROMANESCU, DIRECTOR EXECUTIV I.M."COMBINATUL SERVICII FUNERARE": "Sunt vizate mormintele care au fost pana in 1995, deoarece pana la acel moment nu se eliberau autorizatii si nu avem o arhiva cu alte informatii pentru a clarifica situatia."

Primarul capitalei spune ca va forma un grup de lucru care sa se ocupe de acest subiect.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Chestiunea asta cu extinderea necesar inteleg, dar trebuie clarificate aspectele de refolosire, ca altfel ne extindem pana unde?"

Anual, au loc aproximativ 5500 de inmormantari. Cele mai multe dintre ele – iarna.

Dorin CHIRTOACA, PRIMAR CHISINAU: "Vara sa inteleg conditii mai bune, putem sa facem o oferta speciala."

O decizie va fi luata de Consiliul Municipal. Cimitirul Sfantul Lazar este considerat cel mai mare din Europa. Acum suprafata acestuia este de 107 hectare. Cimitirele ocupa doua procente din spatiile verzi din municipiul Chisinau.