Nu ne zgarcim deloc cand vine vorba despre masini. Un moldovean si-a cumparat un Bentley Continental de 150 de mii de euro, cel mai scump din RM, arata datele de la fisc - VIDEO

Un Bentley Continental a fost cel mai scump automobil vandut in acest an in Republica Moldova. Bijuteria pe patru roti a costat peste 150 de mii de euro, arata datele de la fisc. Potrivit statistilor, in prima jumatate de an moldovenii au dat iama la cumparat automobile, avand in vedere ca cifrele sunt mai mari decat in anii precedenti. A crescut si apetitul moldovenilor pentru masini noi si de lux.