Nu renunta. Membrii mai multor ONG-uri care vor anularea sistemului mixt vor inregistra un alt grup de initiativa pentru a o lua de la capat, dupa ce CEC a respins prima lor cerere in acest sens - VIDEO

Stefan GLIGOR, AVOCAT: ”Eu personal sper ca pana al finele acestei luni noi sa avem grupul, sedinta de constituire a grupului facuta.”

Valeriu PASA, MEMBRU GRUP DE INITIATIVA: “Daca CEC nu are de gand sa inregistreze si al doilea grup de initiativa, atunci vorba clasicului - se joaca cu focul.”

Initiatorii referendumului se gandesc sa conteste decizia CEC de saptamana trecuta. Comisia a refuzat sa inregistreze grupul de initiativa pentru ca acesta ar fi admis mai multe incalcari de procedura.

Stela OTINCA, VICEPRESEDINTE GRUP DE INITIATIVA: “CEC spune ca aceeasi persoana s-a semnat de doua ori si are aceeasi semnatura si in afara de asta a uitat sa treaca codul personal si adresa din buletin./Intrebarea mea catre CEC de ce pur si simplu persoana respectiva nu a fost stearsa din lista de semanturi?”

Comisia Electorala si-a mai motivat decizia si prin faptul ca initiatorii referendumului nu au venit si cu un scenariu eventual in cazul revenirii la sistemul proportional.

Andrei LUTENCO, MEMBRU GRUP DE INITIATIVA: “Inclusiv acest argument al vidului politic care s-ar produce prin acest referendum nu are sens.”

Alina RUSSU, ŞEFA COMISIEI ELECTORALE CENTRALE: “Sa dea in judecata.”

Stefan GLIGOR, AVOCAT: ”Noi intelegem ca dosarul nostru este politic si mergand in instanta avem o mare probabilitate ca nu vom avea aprte de un proces echitabil si just.”

Membrii ONG-urilor, care-si doresc revenirea la sistemul proportional, insista ca CEC-ul este subordonat guvernarii. Alina Russu, respinge acuzatile, precizand ca deciziile sunt dezbatute public. La sfarsitul anului trecut, grupul de inititativa isi propunea sa adune cele 200 de mii de semnaturi necesare pentru a declansa plebiscitul care ar urma sa aiba loc cel tarziu cu 60 de zile inainte de alegerile parlamentare.

Democratii spuneau atunci ca sunt bani aruncati in vant. Sistemul mixt de vot a fost adoptat in vara lui 2017 de deputati din PD, PSRM si cei din Grupul Parlamentar Popular European. In acel context, comisarul european Johanes Hahn declarase ca votul mixt ar reprezenta un pericol pentru democratia si statul de drept din Moldova, iar Comisia de la Venetia a specificat ca tara noastra nu este pregatita pentru un asemenea sistem electoral.