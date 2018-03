Nu s-au uitat nici la termometru, nici la avertizarile meteorologilor si... hai la pescuit. O multime de barbati spargeau gheata de pe lacul Ghidighici desi, aceasta era deja crapata si pe jumatate topita - VIDEO

Azi dimineata, pe lacul din apropierea Ghidighiciului se auzeau vocile insufletite ale pescarilor si uneltele lor spargand cu indrazneala gheata. Pe langa faptul ca sloiurile erau, pe jumatate baltoace, era si o ceata de nu vedeai la zece pasi.

Catalin GORIA, REPORTER PRO TV: "In calendare este primavara dar si temperaturile sunt cu plus, totusi zeci de barbati au iesit astazi pe lacul din Ghidighici, barbatii spun ca au toate uneltele necesare pentru pescuit dar si funii pentru a interveni in caz ca se rupe gheata."

Nicolae spune ca pescuieste inca de cand era mic. Locuieste in apropiere de lac, iar cand a vazut ca atata lume s-a adunat aici, nu a rabdat sa stea acasa. Pescuitul e o mare ispita pentru el, recunoaste acesta.

"Decat sa stau acasa sa vad cum Galea face bors mai bine vin aici. Aici este frumos. Baietii pescuiesc, nu este periculos, gheata este groasa. Imi place pescuitul din copilarie, este ceva extraordinar."

Spune ca e constient ca-si pune viata in pericol, dar ne-a asigurat ca are cu ce sa se salveze in caz ca se rupe gheata.

"Doua undite am, niste bete ascutite, aici am vesta de salvare. Acus o umflu. Daca ma scufund, ies si plec mai departe."

Iar acest barbat era pe cale sa plece acasa cu punga goala. A venit de dimineata, iar la pranz, cand afara s-a mai incalzit, a renuntat sa mai stea la paza copcii.

"-Ati prins ceva azi? - Nu. - De cand stati? - De dimineata pana acum, gheata e de 10 centimetri putin de tot, periculos, dimineata era frig, ghetus, dar acum e rau."

Intre timp, meteorologii mentin in vigoare codul galben prin care ne avertizeaza ca gheata este foarte subtire si atentioneaza ca nimeni sa nu calce pe ea. Parintii trebuie sa-si supravegheze copii sa nu paseasca pe lacuri sau rauri. In zilele urmatoare va continua sa se incalzeasca.

Natalia SIRBU, SINOPTICIAN: "Pentru ziua de maine se asteapta temperaturi de la 10 pana la 15 grade pe timp de zi, noaptea in jur de zero grade , pana pe 16 martie temperaturile sunt cu plus, atat noaptea cat si ziua.”

La inceputul saptamanii viitoare se asteapta si ploi. Marti si miercuri acestea vor fi mai puternice si vor cuprinde intreaga tara.