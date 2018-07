Nu-s automobile, sunt vanzatori ambulanti.Trotuarul de pe strada Puskin, eliberat de vehiculele parcate, transformat intr-o mica piata. Ce spun autoritatile - VIDEO

Era mijloc de iulie cand muncitorii de la primarie instalau banci pe strada Puskin, pentru a face imposibila parcarea in zona a soferilor. Astazi, tabloul e altul.

“Stiti ca este un loc interzis pentru comercializare? - Nu.”

Oamenii s-au aciuat aici si vand ce au.

“- De unde aduceti nucile? - Din Moldova. - In fiecare zi veniti aici? - Nu. - Dar astazi de ce aici? .”

O fac pentru ca…

“Imi fac de paine. Iata daca vind buruienile astea, bodaprosti, am ce manca.”

“Eu cu o mie de lei pensia, pot sa traiesc?”

Nemultumit de situatie, primarul interimar a cerut astazi subalternilor sa faca ordine.

Ruslan CODREANU, PRIMAR INTERIMAR CHISINAU: “Mai putin prin birouri, plimbati-va 2-3 zile pe saptamana, vedeti ce se intampla in sector.”

Primaria sustine ca are stabilite locuri amenajate pentru vanzare in fiecare sector, iar comerciantii care nu vor continua sa vanda in strada s-ar putea alege cu amenzi.