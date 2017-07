Nu-s salarii, nu se face drumul. Pe soseaua Chisinau - Straseni, aflata in reparatii, nu e niciun muncitor de cateva zile: drumarii refuza sa lucreze pentru ca nu si-au primit lefurile: "Nu stiti cum traim". Ultimatul dat de acestia

VIDEO IN CURAND

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Drumul e in şantier si se circula doar pe jumătate de sosea. Asta in timp ce utilajele stau lasate. Problema ii afectează si pe şoferi care preţ de câţiva km circula in praf, pe drumul si asa prost.”

“O, mai bine nici nu se poate, cel mai bine pe drumul asta. - Care e problema? - Uitati-va singura care e problema.”

“Singuri vedeti ca e parsiv. O minuta si e facut, dap ce nu avem gospodari in tara?”

Pe acest segment de 17 km, nu se lucreaza de 3 zile.

“Lucreaza o zi doua, pe urma nu se vad pe ceva timp, pe urma iar apar. Ei fac cate o bucata, pe urma se opresc.”

“Am auzit ca nu primesc cu 3-4 luni salariul. - S-au plans ei? - Da, s-au plans, ca iata lucram fara salarii, cum asa se poate.”

Si intr-adevar, angajatii firmei, aproape o suta la numar, nu si-au vazut banii din luna mai.

Mihail POSTOLACHI, DRUMAR: “Nu stiti cum se traieste. Imprumutam, dam, dar nu avem ce da inapoi, ca nu-i leafa. - Ati mai avut retineri de salarii? - Da, da,da.”

Reprezentantii firmei recunosc, au probleme financiare. Spera ca saptamana viitoare vor gasi o solutie.

Nazim HAJIYEV, MANAGER DE PROIECT: “E o problemă financiară temporară. Este un proces normal de lucru, se mai întâmplă.”

Soseaua se afla in reparatii de 2 ani. Potrivit firmei azere, responsabila de lucrari, reconstructia celor 17 km ar costa 23 de milioane de euro.

Nazim HAJIYEV, MANAGER DE PROIECT: “Dar sunt 4 benzi de circulaţie. E vorba de reconstrucţie. Unele segmente se închid, sensul de circulaţie de modifică. Acolo sunt şi 40 de ţevi.”

Firma spune ca pana la sfarsitul acestui an, drumul va fi nou si va avea grija ca intarzieri sa nu fie. Astazi, muncitorii au semnat o petitie prin care ii ofera companiei 10 zile in care sa achite salariile. In caz contrar, vor merge in instanta. De maine, acestia vor reveni pe santier.