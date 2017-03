Nu se dau batuti. Zeci de localnici din Bubuieci protesteaza chiar si noaptea pentru ca deseurile din capitala sa nu ajunga la groapa de gunoi de la marginea satului. Acestia vor innopta in strada - VIDEO

”Noi o sa stam non stop pana nu se solutioneaza intrebarea.”

Protestatarii spun ca cel mai mult ii deranjeaza mirosul insuportabil dar sunt ingrijorati si de pericolul de infectare asupra sanatatii oamenilor.

”Ne deranjeaza mirosul in fiecare dimineata si seara.”

Localnicii spun ca au venit cu mai multe solicitari privind aceeasi problema catre autoritatile publice locale din Chisinau insa au fost ignorati.

”Am facut o grupa de initiativa si lam invitat pe domn primar, nea ignorat cu prezenta, am facut un filmulte care am aratat tot, intru totul ce se petrece pe riul Bic, ce se petrece in comuna Bubuieci, ei au ignorat.”

Protestatarii se schimba cu grupuri a cite 20 persoane din patru in patru ore. Intre timp acestea se servesc cu ceai , biscuiti si covrigi. Acestea spun ca nu o sa plece pana nu se rezolva problema.

Anterior gunoistea din capitala era dusa la Tintareni, insa la solicitarea localnicilor aceasta sa transferat la Bubuieci. Autoritatile de la Chisinau au folosit groapa de gunoi de la Tantareni intre anii 1990 si 2010. Din ianuarie 2011 deseurile municipale au inceput sa fie transportate la Bubuieci.