Cati oameni incap intr-un autobuz de ruta din capitala? "Urca atatia pana cand nu se mai inchid usile" - sustine un trecator care a surprins imagini cu un vehicul in care oamenii stau inghesuiti ca sardinele - VIDEO

Chiar daca sunt pline pana la refuz, iar oamenii stau inghesuiti ca intr-o conserva, soferii de ruta opresc... ca sa mai ia cativa pasageri.

In aceasta dimineata, de exemplu, intr-o statie din capitala, usile unui autobuz care circula pe ruta 23 nu s-au mai inchis, iar asta pentru ca pasagerii nu mai aveau loc sa urce in vehicul si au ramas in usa.

Imaginile au fost surprinse cu un telefon mobil de catre un trecator si postate pe internet.

Cativa soferii care au fost surprinsi in astfel de situatii s-au ales cu amenzi.