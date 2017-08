Nu te pune cu campionul. Clipul cu Hulk de Moldova care a strans sute de vizualizari. Nanu Danu: "E un banc ilustrat in imagini video, exprima ceva haios" - VIDEO

Contactat telefonic de echipa Pro TV, Nanu Danu ne-a spus ca prin aceste imagini video a vrut sa exprime ceva haios, ceea ce se mai intampla prin sate.





"Aceasta idee o tineam in mine demult timp, auzisem un banc si tot asteptam momentul sa-l ilustrez in imagini. Prin acest clip mai mult am redat mesajul ca fumatul dauneaza sanatatii."

Tot acesta spune ca Ion Cutelaba a acceptat imediat propunerea fara ezitari.

"Nu m-am asteptat sa-mi raspunda pozitiv, atat de rapid. Ion a fost receptiv pe loc, deci doar i-am facut propunerea si a doua zi am inceput sa filmam. In imagini apare si Ion Banaru, un om deosebit de talentat in actorie. Acesta imi este alaturi in majoritatea proiectelor. Ma sustine si ma incurajeaza."





Filmarile au durat doar 2 ore, iar clipul postat pe facebook a strans peste 20 de mii vizualizari.

*VIDEO facebook.com via Nanu Danu