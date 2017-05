Nu vor modificarea sistemului electoral. Zeci de persoane au protestat in fata Parlamentului: manifestantii l-au acuzat pe Igor Dodon de cardasie cu democratul Vlad Plahotniuc. Filmul evenimentelor - VIDEO

Democratia e in pericol, au scandat astazi cateva zeci de persoane in fata parlamentului. Sustinatorii PAS, PLDM, ai platformei DA si ai partidului lui Renato Usatii au venit sa-si arate nemultumirea fata de cele doua proiecte de modificare a sistemului electoral, votate vineri in prima lectura. Protestatarii l-au acuzat pe Igor Dodon de cardasie cu democratul Vlad Plahotniuc.