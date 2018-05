Nu vor sa mai vada marsuri ale comunitatii LGBT. Sute de crestini au iesit de dimineata in strada si au cerut autoritatilor sa interzica astfel de manifestatii - VIDEO

Ora 10 dimineata. In Gradina Publica Stefan cel Mare din capitala atmosfera e ca in biserica. Sute de oameni cu icoane, steaguri si cruci in maini fredoneaza cantece bisericestisi se inchina preotilor.

“Da. Noi vrem cu Dumnezeu, nu cu satana. In Biblie scrie sa-ti iubesti aproapele. Aproapele pentru noi gayi nu sunt. Nu ploua din cauza homosexualilor. Hai din cauza asta nu ploua.”

“De ce sunteti cu icoana? Ca trebuie.”

Ulterior oamenii au marsaluit de la monumentul lui Stefan cel Mare pana la Parlament.

Soferii nu prea au inteles ce se petrece. Rugaciunile au continuat si in fata Parlamentului aproape doua ore. Manifestantii s-au declarat impotriva propagandei homosexualitatii si impotriva introducerii educatiei sexuale in scoli.

“Nu trebuie copii sa invete sexul in scoala.”



Ei au adunat semnaturi si au venit cu demersuri catre legislativ, cerand sa fie luate masuri.

Si daca unii deputati nu stiau ce se intampla in fata caldirii, altii au spus ca sustin demersul credinciosilor. Iar deputalul socialist Vlad Batrancea a adus foile scrise de crestini si le-a impartit colegilor din plen.

Acum doua saptamani, comunitatea LGBT a organizat marsul numit “Fara Frica de iubire” care s-a soldat cu altercatii intre politie si oamenii iesiti sa conteste evenimentul. Peste o saptamana, Mitropolia Moldovei a cerut autoritatilor sa interzica aceste manifestatii.