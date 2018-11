Nucile moldovenesti, vandute in magazinele din Franta. Cat costa un kilogram - FOTO

Un moldovean, aflat intr-o suburbie a Parisului, a intrat intr-un magazin de acolo si a surprins pe rafturile marketului nuci produse in tara noastra. Barbatul a facut o fotografie si ne-a transmis-o in redactie. Acesta spune ca a ramas socat de pretul cu care se vinde acolo un kilogram de miez de nuca made in Moldova.

19,30 de euro, atat costa kilogramul, adica aproximativ 380 de lei.

In tara noastra, un kilogram de miez de nuca ar putea ajunge pana la 80 de lei.

VEZI SI: Prunele din Republica Moldova au ajuns si... pe tarabele dintr-un oras din Franta