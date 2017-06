Nuferi din mai multe tari cresc intr-o balta de la Bardar. Sunt peste 50 de soiuri de flori plutitoare. Desi a investit zece mii de dolari in balta cu nuferi, florarul doar ii admira - VIDEO

Acum trei ani, Gheorghe Luchita s-a intors acasa din Florida cu diploma de cercetator in filosofie si chimie. Acolo el a fost impresionat de nuferi, astfel ca a decis sa-i creasca si la noi. Acum are o colectie de peste 50 de soiuri, aduse din Thailanda, Cehia, Ucraina si Marea Britanie. Florile plutitoare l-au costat peste o mie de dolari, iar in amenajarea baltii si a gradinei a investit aproape 10 mii de dolari.

Gheorghe LUCHITA, FLORAR: “Pretul variaza de la 10 euro pana la 100 de euro in dependenta de cat de rar este nufarul. Cand a aparut si cat de repede se inmulteste. Nufarul albastru este 100, iar nufarul alb este 10 euro.”

Barbatul este pasionat de flori de mic si spune ca are nuferi practic de toate culorile. De la albastri, pana la negri. Nu sunt pretentiosi. Cat sunt in apa nu au nevoie de ingrijire.

Gheorghe LUCHITA, FLORAR: “In cat timp se va ofili acest nufar de la mine din mana? Asa in mana se va ofili in 20 de minute, iar in apa timp de o ora.”

Anume din acest motiv Gheorghe Luchita doar admira florile si nu le poate comercializa. Face bani din vanzarea lalelor pe care le creste tot la Bardar.

Gheorghe LUCHITA, FLORAR: “Parintilor de la inceput nu le placeaU nuferii. Tata de la inceput era sceptic si spunea ca nuferii venit nu aduc. Nu totul se face pentru venit.”

Desi a investit mii de dolari in balta cu nuferi, florarul spune ca nu vrea sa faca o afacere din asta, iar intrarea in gradina sa este gratuita.

“Noi am trait pana la varsta asta si nu am vazut atata frumusete.”

“Frumusete rara.”

La Bardar, nuferii infloresc de la sfarsitul primaverii pana la inceputul toamnei. Florile plutitoare mai pot fi admirate la Gradina Botanica si in Dendrariu.