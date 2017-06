"Numai el stie ce e in sufletul sau, sa vii de la o varsta frageda, sa iei capitala falimentata, sa o ridici si in final asa sa se termine". Ce spune Mihai Ghimpu despre arestul primarului Dorin Chirtoaca - VIDEO

Mihai GHIMPU, LIDER PL: "Mama, sora mea, are grija in fiecare zi de mancare si eu merg. Sigur, se declara nevinovat. Cred ca numai el stie ce e in sufletul lui. Sa vii de la o varsta frageda, sa muncesti de la o varsta frageda, sa vii sa iei capitala falimentata, sa o ridici si in final asa sa se termine. Deja nu mai conteaza mai departe, important e ca deja a fost totul in public, ati vazut stirile, asa cum le dati si voi. Doar acolo e trafic de influenta, dar voi spuneti coruptie, sunt complet lucruri diferite."

Pe 25 mai seara, dupa 4 ore de perchezitii in biroul sau de la Primarie si aproape 2 ore de perchezitii in locuinta sa, primarul capitalei Dorin Chirtoaca a fost retinut de procurorii anticoruptie si CNA in dosarul parcarilor cu plata. Acesta a fost plasat in izolatorul Centrului National Anticoruptie pentru 72 de ore, fiind banuit de trafic de influenta. A doua zi, Judecatoria Buiucani la plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile.

Ulterior, avocatii lui Dorin Chirtoaca au atacat decizia la Curtea de Apel, insa magistratii de acolo au respins recursul avocatilor.