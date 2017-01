Numar alarmant. Fiecare al cincilea moldovean care a suferit de intoxicatie cu alcool este un copil sau adolescent - VIDEO

Specialistii de la Centrul National de Sanatate Publica spun ca cifrele sunt igrijoratoare. Numarul copiilor intoxicati cu alcool a crescut mai ales in timpul sarbatorilor de iarna.

Peste o mie de oameni au ajuns la spital anul trecut, in urma intoxicatiei cu alcool. In jur de 200 dintre acestia au fost copii sau adolescenti. Cele mai multe cazuri au fost inregistrate in capitala. Totodata, potrivit Centrului National de Sanatate Publica, cei mai multi dintre adultii care ajuns la spital sunt barbati sub 65 de ani.

De regula, intoxicatiile cu alcool se manifesta prin voma, ameteala si dereglari de vorbire. In cele mai grave cazuri, acestea pot duce la deces. Din anul 2011 pana in 2015 peste 6 500 de oameni au ajuns la spital, dupa ce au baut in exces, iar in jur de 400 dintre ei au decedat. La nivel mondial, aproape 2 milioane si jumatate de persoane mor anual din cauza alcoolului.