Numar record de persoane accidentate pe trecerile de pietoni din capitala. Ce spun oamenii legii - VIDEO

Potrivit oamenilor legii saptamana trecuta au fost accidentati 27 de pietoni. Opt au fost loviti in afara trecerilor, dintre care unul a decedat, iar 19 au fost loviti chiar pe zebra. Seful adjunct al Politiei Capitalei, Silviu Musuc spune ca este pentru prima data cand se inregisrreaza o asemenea cifra intr-o singura saptamana. In acest an numarul pietonilor raniti pe zebre este in crestere fata de anul trecut, insa a celor decedati este mai mic.

In 2016, 12 pietoni au murit loviti pe zebre, iar in primele 11 luni ale acestui an s-au stins 10. Silvia Radu a cerut astazi ca cele mai periculoase treceri de pietoni sa fie vopsite si iluminate. Asta desi potrivit celor de la Exdrupo, din cauza temperaturilor scazute, sezonul de aplicare a marcajelor rutiere este inchis.

In cadrul campaniei “Ucigasi pe treceri de pietoni”, Pro TV a cerut printr-un demers Guvernului si Parlamentului modificarea legislatiei, astfel incat neacordarea prioritatii pietonilor aflati pe treceri sa fie catalogata ca infractiune grava soldata cu suspendarea permisului de conducere pentru cel putin 90 de zile si puncte de penalizare. Autoritatile nu au dat nici astazi curs solicitarii.