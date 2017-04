Numarul banuitilor in dosarul parcarilor cu plata din capitala a ajuns la 11. Doi consilieri municipali, un reprezentant al Agentiei Proprietatii Publice, dar si seful de la Calea Ferata, Iurie Topala, au fost audiati - VIDEO

Potrivit Centrului Anticoruptie, atat seful de la Calea Ferata Iurie Topala, care este si consilier municipal, cat si restul banuitilor au facut parte din comisia care a aprobat contractul cu firma ce urma sa construiasca parcarile cu plata in capitala.

Acest lucru s-ar fi intamplat dupa ce organizatorii licitatiei ar fi modificat nemotivat cerintele obligatorii de participare la licitatie. Si anume, firmele trebuiau sa demonstreze ca au efectuat minimum 6 milioane de tranzactii de parcare in ultimii 3 ani, precum si ca au prestat servicii de parcare auto cu plata prin intermediul tehnologiilor de plata electronice in nu mai putin de 5 orase in ultimii 2 ani. Desi caietul de sarcini a fost cumparat de 16 companii, doar doua au depus ofertele pentru participare, iar una a fost descalificata din motiv ca nu ar fi prezentat toate actele.

Potrivit CNA contractul a fost semnat de catre viceprimarul Nistor Grozavu, fara acordul Consiliului Municipal iar licitatia ar fi fost trucata, functionarii Primariei si reprezentantii companiei castigatoare actionand in complicitate.In prezent, cele 7 persoane retinute, printre care viceprimarul Nistor Grozavu, seful directiei transport Igor Gamretki, un fost consilier municipal, milionarul Alexandru Pincevschi si reprezentantii a 3 firme de parking, sunt cercetate penal pentru depasirea atributiilor de serviciu si abuz.

Acestea risca pedepse de pana la 10 ani de inchisoare.