Numarul bolnavilor de hepatita in tara noastra este mai mare decat norma admisa in tarile europene. Ce spun reprezentantii de la Ministerul Sanatatii - VIDEO

Viata unui bolnav de hepatita este un adevarat chin, recunoaste acest barbat, care a aflat ca are probleme de sanatate inca acum 18 ani. De atunci, starea lui s-a tot inrautatit, iar odata cu asta au aparut un sir de probleme.

PACIENT: „Am stat la spitalul din Carpineni, apoi la Hancesti, la Toma Ciorba. Mi-au dat grupa, apoi mi-au luat-o. S-a depistat ca am hepatita B, C, apoi D.„

In ultimii patru ani, spitalul i-a devenit practic a doua casa, intrucat boala a cauzat ciroza hepatica. Victor este internat de doua ori pe an pentru tratament intensiv si intotdeauna cu greu traieste aceste clipe.

PACIENT: „Viata s-a schimbat. Dieta este stricta. “

Tot de 4 ani, nu se mai poate incadra in campul muncii si primeste lunar 885 de lei de la stat. Asa ca, in afara de povara pe care o are, cu greu reuseste sa faca fata problemelor financiare.

PACIENT: „Cumparam pastile."

Cei de la spital spun ca deocamdata preparatul lipseste si ca l-au solicitat de la Ministerul Sanatatii. Responsabilii de acolo, insa, ne-au asigurat ca problema a fost solutionata si ca medicamentul va ajunge la spital. Tratamentul bolnavilor cu hepatita este complex, sustin medicii. Maria Cojocari, de exemplu, munceste in sectia de Hepatologie de peste 40 de ani si spune ca in ultima perioada tot mai multi pacienti au ajuns in spital cu aceasta maladie.

Maria COJOCARI, SEF SECTIE HEPATOLOGIE, SCR: „Din cauza consumului de bauturi alcolice. Numarul pacientilor este mai mare. „

Desi in ultimii 20 de ani, mai putini moldoveni mor din cauza hepatite, totusi numarul lor depaseste norma stabilita in tarile europene. Riscul de infectare a unei persoane cu aceata boala, in Moldova, este de la 20 pana la 60 la suta. Totodata, pe parcursul ultimului an si jumatate, peste 11 mii de moldoveni au reusit sa se trateze de hepatita, medicii insa spun ca, in cele mai multe cazuri, boala are consecinte grave.

La nivel mondial, 325 de milioane de oameni sunt infectati cu virusul hepatitei B sau C. Mai grav este ca anual tot mai multi oameni mor fiind rapusi de boala si, in majoritatea cazurilor, se intampla din cauza adresarii tardive la medic.

Potrivit ultimelor date, 90 la suta din bolnavi nu stiu ca traiesc cu aceasta maladie. In fiecare an, pe 28 iulie este marcata Ziua Mondiala de lupta impotriva hepatitei, iar autoritatile de la noi anunta ca vor organiza evenimente de informare in toata tara. Hepatita este o boala infectioasa, care consta in distrugerea celulelor hepatice si poate duce la ciroza hepatica ori cancer hepatic.