Numarul cazurilor de infectii respiratotii acute a crescut aproape in jumatate. Ce spun doctorii - VIDEO

Chiar daca numarul cazurilor de viroze creste de la o zi la alta, specialistii afirma ca nu am depasit pragul epidemic. Comparativ cu saptamana trecuta, in capitala numarul bolnavilor a crescut aproape in jumatate.

Elena CONDREA, MEDIC DE FAMILIE: “Numarul populatiei cu imbolnaviri cu infectii a crescut considerabil saptamana data comporativ cu saptamana trecuta , as putea spune ca a crescut chiar pana la 50 procente de imbolnaviri mai mult decat a fost in saptamana trecuta.”

Medicii spun ca fac fata cu greu fluxului mare de bolnavi. Plus la asta in cazul girpei, ei trebuie sa mearga la domiciliul pacientilor.

Elena CONDREA, MEDIC DE FAMILIE: “Pacientii s-au adresat cu simptome de febra inalta, care foarte greu cedeaza si chiar daca cedeaza, atunci doar pe o perioada, dureri osoase, dureri musculare, dureri in globul ocular.”

Aproximativ 4600 de cazuri noi de viroze s-au inregistrat in Chisinau saptamana trecuta, cu peste 1400 de cazuri mai multe decat in perioada 5-11 decembrie. Medicii afirma ca transmiterea infectiei se face prin stranut si tuse.

Pentru evitarea infectiei este preferabil de evitat spatiile aglomerate, de a purta masti de unica folosinta, si de a avea un regim alimentar bogat in vitamine. Cea mai efectiva metoda de prevenire a infectiei este vaccinarea.