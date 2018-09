Numarul copiilor care vagabondeaza pe strazile Chisinaului a crescut in ultima perioada, de la 40 la 100 de minori. Ce spun autoritatile

Numarul copiilor care vagabondeaza pe strazile Chisinaului a crescut in ultima perioada. Directia pentru Protectia Drepturilor Copilului sustine ca acum ar fi in jur de 100 de minori fara adapost, desi anul trecut in vizorul lor erau peste 40. Multi dintre ei raman fara supraveghere dupa ce parintii pleaca peste hotare.