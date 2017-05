Numarul copiilor diagnosticati cu autism creste in fiecare an. Pentru a ajuta parintii sa depisteze mai devreme maladia, a fost lansata platforma, Autism Moldova, prima de acest fel din tara - VIDEO

Numarul copiilor diagnosticati cu autism creste in fiecare an. Desi cifra oficiala arata ca in tara noastra sunt aproape 400 de persoane care sufera de aceasta tulburare de dezvoltare, specialistii spun ca de fapt numarul este mult mai mare. Problema este ca, de multe ori, acesti copiii primesc un alt diagnostic, cum ar fi retard mintal sau schizofrenie. Pentru a ajuta parintii sa depisteze mai devreme maladia, azi a fost lansata platforma, Autism Moldova, prima de acest fel din tara.