Numarul de microbuze - in descrestere, iar tariful - in crestere? Demersul cu care urmeaza sa vina administratorii de rute la primarie

Lilian COPACI, ŞEF DIRECȚIA MANAGEMENT IN TRANSPORT, CHIŞINĂU: "Situatia este complicata privind circulatia microbuzelor. Daca cu un an in urma erau 1400 de microbuze, astazi avem 1240 microbuze autorizate. Motivul este lipsa unitatilor de transport si a soferilor calificati. In ultima perioada nu se mai investeste. Un alt motiv ar fi si majorarea preturilor la combustibil, lubrifianti, piesele de schimb, dar si tariful de trei lei."

Lilian Copaci a mai adaugat ca rutele 127 si 126 si-au sistat activitatea de sine statator, iar administratorii de microbuze pregatesc un demers catre primariei pentru majorarea tarifelor.

" Ruta 127, avea 7 unitati de transport, in ianuarie 5 unitati de transport, iar timpul de asteptare era de 25 de minute. Oamenii nu mai astepatu aceasta ruta. 126 are aceeasi problema. Ruta 138 va acoperi ruta 127."

"Am vb cu administratorii de microbuz, pregatesc calcule si un demers catre primarie, urmeaza sa vedem ce solictari de majorare a tarifelor vor"

In prezent, in municipiul Chisinau activeaza 15 administratori de microbuze, care au in gestiune, in total, 1242 de unitati de transport.