Numarul moldovenilor care sufera de diabet zaharat creste in fiecare an. Anul trecut s-au inregistrat cu opt mii de bolnavi mai mult decat in 2016 - VIDEO

Din cauza unei probleme de sanatate, Maria Bahnari a fost nevoita sa suporte o interventie chirurgicala, iar in urma unor analize de rutina a aflat ca are nivelul glicemiei ridicat in sange. S-a intamplat acum 10 ani, iar de atunci traieste cu diabet zaharat.

Maria BAHNARI: „ Vedeam prin ceata. „

Femeia recunoaste ca nu a tinut cont de sfaturile medicilor, nestiind cat de periculos poate fi diabetul zaharat. Asa ca, boala s-a tot agravat.

Viata bolnavilor de diabet zaharat depinde de injectiile de insulina, un regim alimentar strict, dar si testele de masurare a nivelului de glicemie in sange, care sunt scumpe, se plang pacientii. Maria, de exemplu, are nevoie periodic de cate 7 teste pe zi. 50 de bucati, care ii ajung pentru o saptamana, costa aproximativ 300 de lei.

In afara de asta, pentru a respecta dieta recomandata de medici, bolnavii spun ca au nevoie de resurse financiare in plus. Unde mai pui ca si poftele sunt mari.

Zinaida PLOTNIC: „ Nu putem manca dulciuri, ceva sarat. Uneori mai mancam si ni se face rau. „

De multe ori, boala este provocata de alimentatia nesanatoasa. Fast-foodul ori alimentele care abunda in grasimi duc la aparitia greutatii in plus. Atunci, pancreasul numai secreta insulina necesara, iar zaharul din sange nu mai poate fi reglat de organism. Diabet zaharat pot avea persoane de orice varsta, explica medicii, de la copii si pana la batrani.

Alexa ZINAIDA, SEFUL SECTIEI ENDOCRINOLOGIE, SPITALUL CLINIC REPUBLICAN: „ Grupurile de risc sunt... „

Si, exista cateva reguli de care trebuie sa tinem cont, pentru a preveni aparitia bolii. Trebuie sa respectam un regim alimentar, care sa contina 3 mese pe zi si doua gustari. Sa facem sport, cel putin 30 de minute pe zi, sa bem multa apa si sa evitam sucurile foarte dulci.

" Respectati un regim alimentar cu 3 mese pe zi- Faceti sport cate 30 de minute zilnic- Hidratati-va corect- Nu consumati sucuri prea dulci."

In tara noastra, numarul bolnavilor de diabet creste.

Anul trecut, la evidenta medicilor au fost aproximativ 105 mii de oameni, cu 8 mii mai mult decat in 2016, iar 400 de oameni au murit din aceasta cauza. Astazi, in toata lumea este marcata Ziua Mondiala a Diabetului Zaharat, eveniment organizat deja de 15 ani, pentru a atentiona oamenii despre pericolul acestei maladii.