Numarul studentilor din Moldova s-a injumatatit in ultimii 12 ani. Odata ce mai multe banci raman goale, apar gauri in bugetele universitatilor, dar si pe piata muncii, spun expertii - VIDEO

Republica Moldova a inregistrat cel mai mare numar de studenti in anul 2006. Peste 126 de mii de tineri credeau atunci ca studiile superioare sunt importante pentru viitorul lor. De aceeasi parere erau si parintii, care erau gata sa trimita acasa sute de mii de euro pentru a-i investi in contracte si cheltuieli pentru educatie.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Toti parintii care erau peste hotare isi legau speranta ca copilul lui va avea o alta viata decat el.”

Din 2007 prioritatile au inceput sa se schimbe. Ne trezim ca in acest an avem aproximativ 62 de mii de studenti in institutiile de invatamant superior, adica in jumatate fata de acum 12 ani, arata datele unui studiu realizat de expertul economic, Veaceslav Ionita.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Natalitatea redusa si emigratia. Noi pur si simplu nu avem copii care sa mearga la facultate.”

Goana universitatilor de a primi cat mai multi studenti la contract a discreditat sistemul eductional, spune expertul. Situatia s-a schimbat dupa introducerea noilor reguli la bacalaureat.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Incepand cu anii 2000 rata de intrare la facultate se apropia de 100%. S-a ajuns ca toti studentii pana la 100% treceau dintr-un an in altul.”

”S-au transformat universitatile intr-o pepiniera de facut diplome.”

”Datorita filtrului de bacalaureat s-au pierdut undeva 5 mii de studenti. "

Tinerii opteaza si pentru studii in strainatate, cel mai des in Romania, explica expertii. Totodata creste numarul abiturientilor care aleg sa aplice la studii tehnice, in defavoarea celor universitare.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: “Cumva se incurajeaza pregatirea profesional tehnica. 06:15 Oameni care candva mergeau la facultate acum spune haide ca merg mai bine la o scoala profesionala, unde eu ma simt asa cum trebuie, unde o sa am un loc de munca.”

Astfel, universitatile au gauri imense in buget, din cauza numarului tot mai mic de studenti care invata la contract.

Viorel BOSTAN, RECTOR UTM: ”Apar probleme financiare pentru universitati. Nu mai exista acel bazin din care sa pescuiesti talente care sa ramana in sistemul de cercetare.”

Rectorul Universitatii Tehnice sustine ca institutia o duce bine la capitolul studenti in comparatie cu alte institutii din tara. Chiar si asa, din 2006 aceasta a pierdut in jur de 12 mii de studenti, adica mai mult de jumatate. Aproximativ 70% reusesc sa o absolveasca si doar in jur de 30% aplica la un program de masterat, comparativ cu tarile din UE unde rata este de 90%.

Viorel BOSTAN, RECTOR UTM: ”Nu fac fata, multi se pot opri pentru ca se angajeaza in campul muncii, sunt multi care pleaca in strainatate. Nu blamez Romania, chiar daca nu ar fi aceste burse, ei vor gasi posibilitati sa plece.”

Veaceslav Ionita sustine ca in urmatorii ani situatia s-ar putea corecta, cu anumite conditii.

Veaceslav IONITA, EXPERT ECONOMIC: ”Trebuie sa exportam servicii educationale. Criza in care am ajuns o vad ca un dus rece pentru toate universitatile, pentru a lucra la calitate, sa incepem a lucra cu studentii, sa incepem a garanta ca oferim solutii pentru campul de munca.”