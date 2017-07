Nume grele din showbiz-ul rusesc a adus presedintele la concertul din PMAN. Trupele din Rusia precum A-studio, Gradusi au transformat centrul capitalei intr-o adevarata discoteca - VIDEO

Pe alti absolventi insa Igor Dodon a reusit sa-i cucereasca printr-un concert de milioane in centrul Chisinaului. Nume grele din showbiz-ul rusesc a adus presedintele, suficient ca tinerii sa vina in numar mare si, printre un refren, sa mai faca si o poza cu Igor Dodon, care s-a dus in mijlocul multimii. Pentru ca presedintia sustine ca artistii au fost platiti de prieteni rusi ai lui Dodon, tinerii din PPEM au cerut organelor de drept sa vada cat de corect este acest lucru.