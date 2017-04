Numele celor opt posibili killeri ai lui Plahotniuc - GALERIE FOTO cu suspectii - ZdG

Şapte dintre acestea au fost escortate la Judecătoria Chişinău, unde magistrata Elena Costiuc a pronunţat deciziile. Cea de-a opta persoană nu a fost prezentă la citirea încheierii, deoarece s-ar fi simţit rău şi a solicitat asistenţa medicală de urgenţă, scrie Ziarul de Garda. Deciziile pot fi atacate în termen de trei zile la Curtea de Apel.

Ziarul de Garda dezvaluie numele celor 8 suspecti care ar fi intentionat sa execute omorul liderului Partidului Democrat Vlad Plahotniuc.

1.Zabolotnîi Valerian Vladimir

2. Parhomenco Iurie Dumitru









3. Şevcenco Dumitru Nicolae 4. Melnic Igor 5. Chirov Stepan Haralalmbie 6. Şevcenco Igor Nicolae 7. Şavchi Eduard Nicolae 8. Dragulea Vasile

Toti cei 8 suspecti sunt detinuti in penitenciarul nr. 13 din capitala.

Vineri, sefului politiei din Ucraina, Serghei Kneazev, a anuntat ca oamenii legii au primit o informatie precum ca se planifica asasinarea lui Vlad Plahotniuc.

”Au fost retinuti toti membrii acestei grupari criminale, de la comanditari pana la executori, inclusiv complici. Au fost ridicate arme, bani la Chisinau, iar organizatorii – la Kiev.”, a declarat Serghei Kneazev.

Potrivit sef-adjunctului al Procuraturii pentru Combaterea Crimei Organizate si Cauze Speciale, Vitalie Busuioc, membrii gruparii au vorbit clar despre Vlad Plahotniuc.

Tinta lor era cladirea unde isi desfasoarea activitatea mai multe firme atribuite democratului Vlad Plahotniuc, cat si automobilul acestuia, sustine procurorul Busuioc.

"Aveau pregatit un automobil cu numerele lituaniene cu care sa vina in RM. 9 indivizi au fost retinuti in Ucraina, 2 dintre care lupatori cu pregatire speciala si au participat la operatiunile din Donbas. 8 indivizi au fost retinuti in tara. Comanditarii sunt doi moldoveni, iar remunerarea era de 200 de mii de dolari", a declarat in cadrul unui brienfing de presa, Vitalie Busuioc.

Potrivit procurorilor, asupra celor retinuti au fost gasite grenate cu efect cumulativ, doua pistoale, munitii, statii radio, obiecte de camuflaj cum ar fi barbii, peruci, telefoane mobile de unică folosinta, calculatoare si documente.