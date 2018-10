Numele magistratilor de la Judecatoria Chisinau si Curtea de Apel vizati in dosarele de coruptie. Unul dintre ei l-a condamnat pe Filat si l-a achitat pe Perju, politistul invinuit de moartea lui Valeriu Boboc - ZdG

Trei judecatoare de la Curtea de Apel Chisinau, Galina Moscalciuc, judecatoare care a participat in ultimii ani la luarea unor decizii in dosare importante, Liubovi Branza, sotia decanului Facultatii de Drept din cadrul USM, colega lor, Ludmila Ous, dar si judecatoarele Victoria Hadarca si Svetlana Tizu de la Judecatoria Chisinau sunt cei cinci magistrati vizati in dosarele penale anuntate de procurori, scrie Ziarul de Garda.