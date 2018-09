Numeroasele proiecte lansate de guvern in ultima perioada ar putea arunca statul intr-un deficit bugetar dupa alegeri. Ce spun expertii economici - VIDEO

Adrian LUPUSOR, DIRECTOR EXECUTIV “EXPERT-GRUP”: “Spre exemplu, programul Prima Casa obliga guvrnul sa aloce bani pentru garantarea acelor credite ipotecare, astfel incat daca debitorii nu pot returna creditul, statul sa acopere acele pierderi pentru banca.”

Sau relaxarea fiscala, adica reducerea impozitului pe venit, reforma votata in vara acestui an, ne va costa 2,4 miliarde de lei numai in 2018-2019, spun expertii. In aceste conditii, la anul, dupa alegeri, ne-am putea trezi cu deficit bugetar.

Iurie MORCOTILO, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “Fie se mareste datoria interna, fie realoci din anumite domenii din cele prioritare pe alte domenii pentru a satisface cheltuilile pe programa initiale.”

Un alt risc este ca indexarile anuale la salarii si pensii, cu care am fost obisnuiti, sa fie sistate din lipsa de bani. Expertii au studiat mai multe domenii ale economiei si au constatat ca desi, remitentele cresc, oamenii au aceeasi bani in buzunare.

Iurie MORCOTILO, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “Aprecierea monedei nationale aproape mananca tot din cresterea aceasta, deaorece cand sunt schimbati dolarii in lei, nu se resimte cresterea in lei.”

De asemenea, chiar daca avem tot mai multi angajati si mai putini someri, de fapt, asistam la o sporire a fenomenului salariului in plic.

Iurie MORCOTILO, ECONOMIST “EXPERT-GRUP”: “Ponderea populatiei ocupate neformal a crescut la cea mai mare pondere din ultimii 10-12 ani./Fie nu au contract, fie unele plati nu sunt achitate de angajator pentru angajat.”

Observatiile se contin intr-un raport trimestrial facut de Expert Grup, un ONG specializat in cercetari economice si politici publice. In studiu se mai mentioneaza ca sistemul bancar a devenit mai dinamic din contul creditelor de microfinantare acordate persoanelor fizice, iar exporturile au crescut in mare parte spre Uniunea Europeana.