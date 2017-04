O adevarata capcana pentru soferi. Pe strada Testimitanu a rasarit o groapa imensa in care a cazut deja un conducator auto, iar rezultatul e unul trist pentru el - o anvelopa sparta si janta indoiata - VIDEO

Maxim Balaur se afla la volanul unui Volkswagen, cand a dat in groapa uriasa. Se deplasa pe strada Testemitanu cu o viteza de 40 de km pe ora, spune el.

Maxim BALAUR, SOFER: “Pe vremuri au fost ceva lucrari, au pus pietris si cum a fost ploaia tot s-o dus de vale si iata "buna ziua".”

Dupa ce a cazut in capcana, Maxim nu a avut de ales si si-a aruncat anvelopa. Nu are de gand sa se planga in instanta, pentru ca nu are rost, spune el.

Maxim BALAUR, SOFER: “Nu-i sens, eu am sa imi pierd timpul, banii si durere de cap.”

Cei care stiu de existenta gropii, o ocolesc, luand-o pe contrasens. Restul, ajung direct in ea.

“E periculos.”

“Ba pe alaturi, ba peste dansa, ba cu roata in groapa.”

“Ei au sapat, ei au stricat, ei au lasat, ei s-au dus.”

“Des pe aici curge apa si de atata e problema asta.”

“Era chiar groapa, groapa acum au pus niste pietricele, dar de la ploaie toate le-au luat.”

Potrivit responsabililor de la directia transport, groapa a aparut dupa ce angajatii Apa-Canal au facut sapaturi. Contactati de PRO TV, reprezentantii intreprinderii au confirmat informatia, insa spun ca urma ca muncitorilor de la Exdrupo sa asfalteze portiunea.

Acestia, la randul lor, sustin ca abia astazi au semnat contractul care le permite sa acopere groapa, asa ca maine se vor apuca de treaba. Pe aceeasi strada, la cateva zeci de meti distanta, gasim o gura de canalizare descoperita.

“Normal, au grija, se uita autoritatile.”

“Nimeni nu-ti da vreo garantie. Nimeni nu se uita. “

“Da cine trebu sa raspunda? Primaria? Daca copilul cade, clar ca.”

Cine va acoperi gura de canalizare si daca asta se va intampla, deocamdata nu este clar. Seful directiei transport, Igor Gamretki, sustine ca soferii care si-au avariat masinile ar trebui sa ceara despagubiri.