O adolescenta de 14 ani s-a stins, dupa ce a cazut in gol de la etajul 8 al blocului in care locuia, la Botanica. Corpul fetei, descoperit chiar de mama sa, care se intorcea de la munca - FOTO/VIDEO

Tragedia s-a produs in jurul orei 15:00 in sectorul Botanica. In apartament aceasta se afla cu fratele mai mic si concubinul mamei. Potrivit politiei, inainte de nefastul eveniment, adolescenta s-a inchis in camera.

Aceasta s-a aruncat in gol de la etajul 8 al blocului in care locuia. Corpul victimei a fost descoperit chiar de mama, care in acel moment se intorcea de la munca.

Vecinii spun ca in ultimul timp adolescenta era mai retrasa si mai putin sociabila. Motivele care au dus-o la aceasta actiune nu sunt cunoscute. Fata nu a lasat nici un bilet de adio.

Politia investigheaza cazul.