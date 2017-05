O afacere condusa de un politist ar fi dus la moartea unui taximetrist. O investigatie Rise Moldova a scos la iveala faptul ca acesta ar fi ajuns ilegal in posesia unui teren de milioane de euro din capitala - VIDEO

Patricia PODOLEANU, REPORTER PRO TV: “Terenul de peste 4 hectare din spatele meu a fost motivul de disputa dintre compania care a procurat pământul de la ministerul Apararii si poliţistul acuzat ca i l-a înstrăinat prin acte false. Lotul se afla in apropiere de viaduct si valoarea lui este estimata de expertii imobiliari la peste 4 milioane de euro, sustin jurnalistii Rise Moldova.”

Povestea a inceput in 2015, atunci cand barbatul in varsta de 53 de ani a ajuns peste noapte proprietarul acestui lot.

Liuba SEVCIUC, REPORTER RISE MOLDOVA: “Parea asa o persoana dubioasa pentru ca era taximetrist, nu avea un loc stabil de trai, nu avea unde trai si de multe ori traia in masina. Cum acest barbat a ajuns in poseseia unui lot atat de valoros?”

Procurorul spune ca in spatele acestei afaceri murdare ar sta un politist, care a falsificat un sir de acte, reusind sa treaca terenul de pe numele adevaratului proprietar pe cel al taximetristului. Ulterior, ar fi incercat sa scoata bani din vanzarea acestuia.

Anatolie PITEL, PROCUROR: “El avea o fabula destul de interesantă, zicea că el avea nevoie de aceşti bani pe o perioadă foarte scurtă de timp. Că el este cetăţean al Republicii Moldova, dar a emigrat în anii 90 în Germania, are afaceri în Germania, în Africa, şi tot aşa, şi la acel moment avea nişte mărfuri congelate şi blocate în portul din Odesa. Şi are nevoie urgent de bani pentru a le devama şi după asta el se va achita.”

Nu a mai reusit, pentru ca lotul se afla sub sechestru, dupa ce adevaratii proprietari au realizat ca au ramas, in acte, fara pamant si au sesizat CNA-ul. Surprinzator, la doar o luna dupa ce a intrat in posesia terenului - taximetristul a fost gasit mort in regiunea transnistreana. La scurt timp, atat victima, politistul inculpat, cat si un amic de-al acestuia au trecut prin acelasi punct de control.

Liuba SEVCIUC, REPORTER RISE MOLDOVA: “Politistul a fost acuzat pentru escrocherie, pentru omor intentionat si fals de acte si cumulativ s-au adunat 23 de ani de inchisoare.”

Apararea sustine ca politistul nu se afla in regiunea transnistreana in momentul in care a murit taximetristul.

Ion VAZDOGA, AVOCATUL POLITISTULUI: “Este imposibilitate ca o singura persoana sa sugrume partea vatamata.”

In acelasi dosar mai figureaza doua persoane, care insa au fost achitate si s-au ales cu cate o amenda.

Ion VAZDOGA, AVOCATUL POLITISTULUI: “Ce fel de grupare criminala organizata cand este o singura persoana este un nonsens. Ori nu s-a clarificat instanta de judecata, ori nu s-a intrat in esenta.”

Singurul lucru pe care il recunoaste politistul este faptul ca a intrat in baza de date a agentiei Cadastru si a accesat informatii despre teren. Avocatul sau a contestat sentinta de 23 de ani, din vara anului trecut. Intre timp, terenul cu pricina se afla sub sechestru, iar in acte acesta continua sa apartina taximetristului, care este mort de doi ani.

Administratorul companiei: “Urmează sechestrul să fie anulat, dar pentru asta trebuie să fie deschisă procedura în Apel, care încă nu a fost deschisă pe motivul că ei tărăgănează. Ba că nu au avocat, ba că nu ştiu… “

Reporterii Rise Moldova, cei care au investigat cazul, sustin ca si feciorul taximetristului, care locuieste la Moscova, s-a aratat interesat de teren. Acesta a cerut drept de proprietate asupra lotului. A refuzat insa sa comenteze situatia pentru ei.