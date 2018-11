Povestea de succes a unei moldovence care coase lenjerie de lux pentru femei: o vinde in magazinele de la noi, dar si in cele din Kazahstan si urmeaza sa-si deschida si un magazin online - VIDEO

Si-a pornit cu un an in urma o afacere de succes, iar acum urmeaza sa si-o extinda datorita unui grant oferit de Banca Mondiala. Vorbim despre Ala Lerner, care coase lenjerie de lux pentru femei si o vinde in magazinele de la noi, dar si in cele din Kazahstan. Din decembrie insa, produsele create in atelierul femeii vor ajunge si in Rusia si Romania, iar ca si mai multa lume sa aiba acces la ele, ea urmeaza sa-si deschida si un magazin online.