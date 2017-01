Momentul impactului. O ambulanta, care transporta un bolnav la spital a ajuns cu rotile in sus dupa ce a fost lovita intr-o intersectie de un microbuz - VIDEO

Misiune incheiata dramatic pentru un echipaj de ambulanta din capitala, care transporta un bolnav la spital. Intr-o intersectie, salvarea a fost izbita in plin de un microbuz, iar in urma impactului violent, autospeciala s-a rasturnat de cateva ori. Cinci persoane, 4 din ambulanta si una din microbuz au fost ranite usor. Soferul ambulantei spune ca a intrat in intersectie avand avand girofarul si sirena pornite. Accidentul a fost surprins de camerele de supraveghere.