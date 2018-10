Aceasta ar fi primit 200 de lire sterline de la un cetatean strain, care ar fi dorit sa intre in tara cu o suma mare de bani, fara a o declara. Femeia, retinuta in flagrant, a fost plasata in izolatorul CNA pentru 72 de ore. Oamenii legii au initiat o cauza penala pentru corupere pasiva, iar daca va fi gasita vinovata functionara risca pana la zece ani de inchisoare.