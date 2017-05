O avocata din capitala, "bantuita" de un vecin. Femeia spune ca de ieri barbatul, care este lector universitar, o agreseaza verbal: "Iart-o Doamne pe roaba ta lesbiana" - VIDEO

Contactata de Pro TV, avocata Doina Ioana Straisteanu ne-a spus ca barbatul este lector universitar in drept si sunt vecini de 5 ani de zile, iar pana ieri nu au avut niciun conflict, ba chiar aveau o relatie prietenoasa.

"De ieri si-a schimbat atitudinea si striga ca apar lesbienele si pedofilii. Are un comportament agresiv si verbal si fizic. Odata venise

cu o bara de fier. Am anuntat politia, iar cand au venit oamenii legii, acesta le-a spus ca eu i-am furat doua caldari. In aceasta dimineata, povestea a continuat, acesta mi-a pus un borcan cu muraturi in curte. Am facut o plangere la Uniunea Avocatilor pentru ca dansul este si avocat. Presedinta Uniunii Avocatilor, Nina Lozan mi-a spus ca a vorbit cu dumnealui si spune ca vrea sa-i dau 1.000 de lei pentru caldarile pe care le-as fi furat. Doamne Nina Lozan mi-a zis ca se teme pentru siguranta mea.", a delcarat avocata.

Avocata sustine ca a depus o plangere la Politie: