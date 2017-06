O banca italiana a cumparat Eximbank din Republica Moldova. Anuntul a fost facut de Banca Nationala

Potrivit Bloomberg, Guvernul italian va plati peste 5 miliarde de euro bancii Intesa Sanpaolo, pentru ca aceasta sa preia activele bune de la Veneto Banca si Banca Popolare di Vicenza, doua banci italiene care ar fi aproape de faliment. In total, autoritatile italiene pun la bataie 17 miliarde de euro pentru a salva cele 2 institutii. BNM afirma ca in Italia Intesa Sanpaolo are peste 11 milioane de clienti si o cota de piata de 12 la suta. Banca a preluat de astazi institutiile pe care le detinea Veneto Banca in Moldova, Croatia si Albania.

BNM da asigurari ca deponentii nu vor fi afectati.