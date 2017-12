O batrana de 87 de ani a ajuns la spital, dupa ce locuinta sa a fost curpinsa de flacari. S-a intamplat intr-un bloc de pe strada Armeneasca din capitala - VIDEO

Pompierii au fost alertati de catre vecini care au vazut flacarile la balcon. Patru autospeciale au intervenit pentru a stinge focul.

Constantin FRUNZA, SEF DE GARDA, IGSU: “Aproximativ in jurul orei 13:30 am primit un apel precum ca arde un apartament. A fost lansata o teava si formata o echipa si am intrat respectiv in interior. A fost depistata stapana, in stare de soc, intoxicata putin cu monoxid de carbon.”

Batrana locuia de una singura. Imediat la fata locului a venit fiul ei, fiind alertat de un vecin.

“Eu numai ce am venit. Pe mine m-au sunat si eu acum am venit. Este mama mea, nu stiu ce s-a intamplat. Nu da doamne.”

Potrivit pompierilor incendiul a izbucnit la balcon, care a ars aproape in totalitate. Ulterior flacarile s-au extins si la bucatarie, care de asemenea a fost afectata. Celelalte 2 camere nu au fost atinse de foc, dar s-au facut negre de fum.

Batrana a fost internata la spitalul Sfanta Treime. Medicii spun ca starea ei este stabila, dar va ramane internata in sectia de toxicologie. Cauza incendiului urmeaza sa fie stabilita