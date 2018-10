A implinit 100 de ani. O femeie din Ocnita sarbatoreste un secol de viata. Batrana recunoaste ca soarta nu a fost deloc miloasa cu ea si a trecut prin multe greutati - VIDEO

Maria BEJAN: “Am trait un an dupa altul si imi parea ca asa si trebuie.“

In acest an, pe traditionalul tort pe care l-a primit de ziua sa de nastere, femeia a gasit trei cifre. Nascuta in 1918, Maria Bejan a implinit 100 de ani. Recunoaste ca a avut parte de mai multe momente grele, decat frumoase pe parcursul vietii. A ramas vaduva la doar 27 de ani si le-a crescut singura pe cele doua fiice ale sale, iar una dintre ele s-a stins. Munca a ajutat-o sa ajunga pana la un secol de viata, crede batrana.

Iar adevarata fericire este sa-i vada pe cei dragi pasindu-i pragul. In afara de fiica sa, mai are doi nepoti, trei stranepoti si un stra-stranepot. Imprastiati in diferite colturi ale lumii, au venit cu flori si daruri. Cel mai frumos cadou, recunoaste batrana este sa auda…

“Mama, fii sanatoasa!“

Cu lacrimi in ochi, batrana le-a dorit copiilor sai o viata...mai usoara.

Maria BEJAN: “Sa nu lucreze asa de mult si sa aiba atata scarba.“

Plini de emotii, cei veniti la sarbatoare i-au multumit omagiatei pentru grija si dragostea oferita in toti acesti ani. Iar primaria din localitate i-a adus batranei un cadou… financiar. 5500 de lei. Si desi a ajuns la 100 de ani, batrana spune ca nu este gata sa stea vreo zi fara sa faca ceva.

Maria BEJAN: “Strang nuci, fac mancare.“