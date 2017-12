O buna parte dintre moldoveni sarbatoresc Nasterea Domnului. De dimineata toata lumea a mers la catedrala Sfanta Teodora de la Sihla unde s-a oficiat slujba de Craciun - VIDEO

Mosul cu barba alba a auzit colindul copiilor si si-a facut aparitia la biserica. Dupa ce au tinut post mai multe saptamani, oamenii s-au bucurat de nasterea Mantuitorului. Zeci de enoriasi au participat la slujba de Craciun. Oamenii s-au rugat intr-un glas pentru bunastare si iertare.

“Cea mai importanta sarbatoare a tuturor crestinilor pentru ca in aceasta zi s-a nascut Domnul nostru Isus Hristos. Eu sunt de stil vechi, insa m-am trezit dimineata repede m-am imbracat macar putin sa stau la slujba. “

Sarbatoarea Craciunului, inseamna pentru mai toti, timp petrecut alaturi de familie, dar si mese imbelsugate.

“Bucate gustoase. Familia, finii nostri in primul rand, ne asezam la masa si ne dorim sanatate.”

“Este o sarbatoare frumoasa, de familie, mi-au venit toti copii acasa. La sarbatoarea de Craciun si de Revelion ne adunam toti in jurul bradului, vorbim, discutam.“

“-Ce ati primit cadou de la Mos Craciun? -Am primit un pachetel cu cadouri, cateva portocale si dulciuri.”

In noaptea sfanta unii copii au primit cadouri scumpe sub brad.

“Arata ce cadou ai primit, un ceas electronic. Taticul il vede de la distanta, doar apasa pe un butonas, iar taticul sau mamica il vede. Un cadou ceva, nou."

Ioan CIUNTU, PAROHUL CATEDRALEI “SFANTA TEODORA DE LA SIHLA”: “Prin sarbatoarea respectiva ne trezim la viata ca mugurii la razele de soare si razele mantuitorului aduce multa lumina in sufletele noastre.“

In Moldova pe 25 decembrie sarbatoresc Nasterea Domnului bisericile subordonate Mitropoliei Basarabiei. Mitropolia Moldovei marcheaza Craciunul pe 7 ianuarie. In 2013 ziua de 25 decembrie a fost declarata prin lege zi de sarbatoare si a fost inclusa in lista zilelor de odihna.