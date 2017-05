O "capsula a timpului", zidita acum 50 de ani intr-un pilon de la USM, scoasa. Ar contine un mesaj de la studentii de acum jumatate de secol. Cand urmeaza sa fie deschisa - VIDEO

"Aici este zidit un mesaj solemn adresat urmasilor/Deschideti in 2017/noiembrie 1967", este mesajul scris pe tablita in spatele careia statea ascunsa capsula timpului.

Capsula ar contine un mesaj de la cei care erau studenti acum jumatate de secol.

Fostul student care a postat imaginile de mai sus ne-a spus ca incidentul s-a intamplat in dupa amiaza zilei de ieri in blocul 4 al USM, insa video-ul l-a postat mai tarziu cand a ajuns acasa. Baiatul care a filmat evenimentul spune ca nu stie cine sunt barbatii din imagine, probabil niste muncitori spune el.

"Stiam de aceasta capsula a timpului si ca urmeaza in zilele urmatoare sa aiba loc lansarea acesteia. Treceam prin zona cand am vazut ca este scoasa placuta si am inceput sa filmez. La un moment dat s-a apropiat un domn de mine care mi-a spus ca nu trebuie sa filmez pentru in curand o sa fie lansarea.", a declarat pentru Pro TV, Vasile Gancev.

Dupa ce ieri au scos artefactul, astazi pilonul arata astfel: