O carte sau o colinda in schimbul unei plimbari cu o sanie gigant prin PMAN. Sania va fi trasa de parintii dornici sa-si distreze picii - VIDEO

Sania de 3 metri va fi de maine in centrul capitalei. Aceasta a fost construita de doi studenti de la Universitatea Tehnica si a costat 8 mii de lei. In ea, spun "producatorii", ar incapea 10 pici.

Mihai STAMATE, LECTOR UTM: "Dilema noastra era cine va trage aceasta sanie, ca pana la urma cred ca o sa gasim solutii, parintii care isi vor dori sa isi distreze copii isi vor pune fortele la contributie."

Sania va putea fi gasita de maine in Piata Marii Adunari Nationale, incepand cu ora 17. In schimbul unei curse, parintii vor trebui sa dea o carte. Donatiile se vor regasi ulterior intr-o biblioteca a directiei cultura a primariei. Initiativa isi propune, de altfel, sa recreeze copiii Chisinaului.

Spiridon VANGHELI, SCRIITOR: "Daca ai luat oxigen in copilarie, mergi mai departe. Daca nu, nu prea te duci nicaieri."

Primul care a contribuit la biblioteca directiei cultura, este maestrul Eugen Doga.

Eugen DOGA, COMPOZITOR: "O carte care as vrea sa fie in aceatsta biblioteca si as dori foarte mult sa n-o fure nimeni de acolo ...moldovenii au naravul asta de a uschi."

Acesta a fost urmat de tatal lui Guguta. Toate acestea vin sa prevesteaza Ziua Nationala a culturii care va avea loc in aceasta duminica. Asa-zisul week-end culturalizat va incepe sambata la ora 11, la facultatea de litere a Universitatii de Stat, cu o ora publica de limba romana.

Lucia CULEV, SEF DIRECTIA CULTURA, PRIMARIA CHISINAU: "Cei care vor sa profite de ora de gramatica, sa vina. Deci, biletul de intrare este o carte care va face parte din fondul bibliotecii pe care incepem sa o construim de astazi."

A doua zi, duminica, directia cultura isi va deschide usile pentru toti cei care vor dori sa invete a dansa sau sa afle mai multe despre cum functioneaza o trupa muzicala.

Valy BOGHEAN, INTERPRET: "Ne-ar place sa vorbim cu cei care sunt interesati cum se petrece o repetitie , cum se bea cafeaua, cum se cearta muzicienii."

Duminica la ora 15, compozitorul Eugen Doga isi va deschide salonul situat pe strada Mihai Eminescu. Acolo, maestrul va canta doua piese la pian, proaspete scoase de la cuptor. Ziua Nationala a Culturii se organizeaza anual de ziua de nastere a poetului Mihai Eminescu.