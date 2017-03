O casa din Ocnita a fost pradata de hoti de doua ori intr-un an, iar a treia oara a fost vandalizata. Hotul a fost suprins de o camera de supraveghere - VIDEO

In imaginile surprinse de camera de supraveghere se vede un barbat care are o gluga pe cap. Potrivit fiicei proprietarei, acesta ar fi dat buzna in casa in jurul orei patru dimineata. Femeia a fost alertata de catre un vecin, ea fiind in acel moment cu mama sa la spital.

Bogdana FARINA, PROPRIETARA CASEI: “A treia oară au vrut sa ne prădeze. A doua oară au incendiat casa. Şi a treia oară iarăşi s-a întâmplat. A reacţionat alarma şi am venit repede acasă. Am văzut că contorul era închis, camerele nu funcţionau, am intrat în casă şi am văzut că au intrat pe acest geam.”

Tanara spune ca de aceasta data hotul nu a reusit sa fure nimic, deoarece a fost speriat de un vecin. Acum un an, hotii insa ar fi sustras mai multe bunuri de valoare, iar dupa doua luni a urmat o alta lovitura. Casa a fost incendiata.

Gospodarii au instalat o camera de supraveghere si un sistem de alarma, dar se pare ca hotul nu s-a speriat. Politia din Ocnita spune ca deocamdata nu are nici un suspect si nu poate sa spuna daca cele doua spargeri au fost savarsite de aceeasi persoana, asa cum cred proprietarii.

“In jurul orelor 5 doamna a solicitat ajutorul politei, cazul a fost inregistrat si documentat, alte circumstante se stabilesc.”

Nici in cazul furtului de acum un an poltistii spun ca nu au nici un suspect. Nu doar familia din Ocnita este terorizata e hoti. Deja de cateva saptamani in satul Vorniceni din Straseni, ar fi fost pradate 60 de gospodarii. Au fost identificati 4 suspecti, iar unul a fost retinut.