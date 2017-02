O cearta banala inte mama si fiu s-a incheiat tragic la Calarasi. O femeie a murit dupa ce fiul sau a lovit-o in cap cu o piatra. Cum s-a intamplat totul

Tragedia a avut loc in satul Sipoteni din raionul Calarasi. Potrivit politiei, femeia in varsta de 59 de ani facea focul in soba, iar la un moment dat i s-a aprins gulerul la haina. Fiul ei de 30 de ani, care a venit beat acasa, a aruncat cu apa peste ea pentru a-i stinge haina. Asta ar fi enervat-o pe mama acestuia, cei doi s-au luat la cearta, iar fiul ei ar fi lovit-o cu o piatra in cap, lasand-o inconstienta.

Cand si-a dat seama ce a facut, individul a chemat ambulanta care a transportat femeia la spital, aceasta insa a decedat cateva ore mai tarziu. Barbatul si-a recunoscut vina, iar acum el se afla in custodia politiei. Daca va fi gasit vinovat, el risca sa-si petreaca urmatorii 15 ani dupa gratii.