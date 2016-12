O cearta intre doi iubiti s-a terminat tragic in aceasta dimineata. El s-a aruncat in gol de la etajul 6. Ce l-ar fi provocat - VIDEO

Totul s-a intamplat in aceasta dimineata in jurul orei 10 intr-un bloc cu 9 etaje de pe strada Igor Vieru din sectorul Ciocana al capitalei. Acolo, barbatul in varsta de 43 de ani locuia in chirie impreuna cu iubita sa.

Din spusele politiei, cei doi s-ar fi certat inca aseara, iar femeia a plecat de acasa si i-a zis ca va dormi la o prietena. Astfel, azi dimineata cand s-a intors acasa, barbatul statea la masa din bucatarie, iar langa el avea doua sticle de vodka si mai multe pastile.

Ea l-ar fi intrebat de ce a baut pastilele, iar el s-a enervat si cei doi s-au luat din nou la cearta. La un moment dat, barbatului i s-a facut rau, iar iubita acestuia a mers in hol sa sune la Urgenta. Cand s-a intors, barbatul deja sarise peste balcon. Vecinii spun ca nu au auzit nimic.

„Nu am auzit nimic. Trăiau foarte liniştit, ne vedeam pe lăngă ascensor, ne salutam.”

Nu am reusit sa discutam cu iubita barbatului, mama ei insa ne-a spus ca acesta era in depresie din cauza unor datorii pe care le avea. Oamenii legii nu au putut sa ne confirme aceste circumstante deocamdata, asa cum ancheta inca se afla in desfasurare. Este investigata versiunea unui suicid.