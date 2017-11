O cifra inspaimantatoare de la Ministerul Justitiei - Mold-street.com

“Proiectul are ca scop reducerea presiunii asupra mediului de afaceri din partea institutiilor de forta, in procesul de constatare si investigare a unor fapte, pretinse a fi incheiate in componenetele prevazute de Codul Penla sau cel Contraventional”, a afirmat Vladimir Cebotari, ministrul Justitiei, in cadrul unui briefing.

Noile prevederi vor interzice ridicarea documentelor, suporturilor de informatie sau chiar si a bunurilor utilizate in procesul economic, fara de care este imposibila continuarea activitatii agentilor economici. Va fi introdus mecanismul de garantii financiare asupra celora ce cad sub incidenta sechestrarii.





