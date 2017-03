O cisterna din Moldova cu 32 de tone de motorina s-a rasturnat langa o localitate din Romania. Pericol de explozie - FOTO

Mai multe echipaje de pompieri intervin in zona, in conditiile in care exista scurgeri de combustibil, iar traficul pe E 581 este ingreunat.

Traficul rutier pe drumul european E 581, spre Vama Albita, se desfasoara pe un singur fir la cinci kilometri de municipiul Husi, dupa ce o cisterna incarcata cu 32 de tone de motorina s-a rasturnat in afara soselei, anunta News.ro

Soferul autotrenului a pierdut controlul volanului intr-o curba si, din cauza incarcaturii, a intrat in tangaj, ceea ce a dus la rasturnarea cisternei.

Mai multe echipaje de pompieri au ajuns la locul accidentului, unde intervin pentru a preveni o eventuala explozie, in conditiile in care exista scurgeri de combustibili.

”S-a luat legatura cu o firma care detine o macara de mare tonaj pentru ca autocisterna sa fie repusa pe roti. Ulterior, se va face transvazarea combustibilului intr-o alta cisterna”, a declarat, vineri, pentru News.ro prefectul judetului Vaslui, Isabel Bogdan.



Soferul autotrenului a suferit rani usoare in urma accidentului, fara sa necesite transportul la spital.