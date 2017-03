O cladire de aproape un milion de euro a inceput sa fie demolata in sectorul Rascani. Proprietarii se plang ca decizia este ilegala, iar inspectorii spun ca imobilul a fost ridicat neautorizat - VIDEO

Se considera nedreptatiti si privesc cum aproape un milion de euro se risipesc in vant. Proprietarii unei cladiri din sectorul Rascani al capitalei se plang ca aceasta este demolata ilegal pentru a face loc unui mall ce urmeaza sa apara pe strada Kiev in locul Palatului Sindicatelor. De cealalta parte, cei de la Inspectia de Stat in constructie spun ca imobilul a fost ridicat ilegal.